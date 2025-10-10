Haberler

Bartın'da Heyelan: 2 Ev Etkilendi, 5 Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde meydana gelen heyelanda, aşırı yağış sonrası iki ev zarar gördü. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, risk altındaki 5 kişiyi tahliye etti. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana gelen heyelanda 2 ev etkilendi, 5 kişi tahliye edildi.

Dün akşamdan itibaren metrekareye 33 kilogram yağışın düştüğü ilçede, Başköy köyünde yaşayan Ersin Ketim'e (51) ait iki evin önünde toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri köye sevk edildi. Ekipler, risk altındaki evlerde bulunan 5 kişiyi tahliye etti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Ev sahibi Ersin Ketim, "Dün gece saatlerinde aşırı yağıştan sonra bir anda gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Korktuk, hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip yardımcı oldular" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
