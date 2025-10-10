Haberler

Bartın'da Heyelan: 2 Ev Etkilendi, 5 Kişi Tahliye Edildi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Başköy köyünde meydana gelen heyelanda, aşırı yağış nedeniyle 2 ev etkilendi ve 5 kişi güvenli bir yere tahliye edildi. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana gelen heyelanda 2 ev etkilendi, 5 kişi tahliye edildi.

Dün akşamdan itibaren metrekareye 33 kilogram yağışın düştüğü ilçede, Başköy köyünde yaşayan Ersin Ketim'e (51) ait iki evin önünde toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri köye sevk edildi. Ekipler, risk altındaki evlerde bulunan 5 kişiyi tahliye etti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Ev sahibi Ersin Ketim, "Dün gece saatlerinde aşırı yağıştan sonra bir anda gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Korktuk, hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip yardımcı oldular" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
