Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu

Güncelleme:
Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonucu, 15 evde çatlaklar oluştu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede incelemelerde bulunuyor. Köylüler, durumlarından endişeli ve devlet yardım bekliyor.

Bartın'da meydana gelen heyelan sonucu bir köydeki 15 evde çatlaklar oluşması üzerine inceleme başlatıldı.

Aşağıdere köyünde karların erimesi ve sağanak sonucu köy meydanından geçen yolda toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine köye gelen AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Beton yolda oluşan çatlakların yanı sıra yol kenarındaki 15 evin zemin, tavan ve duvarlarında da çatlaklar meydana geldi.

Ekiplerin bölgede bulunan evlerdeki taramaları ve risk oluşup oluşmadığına dair teknik incelemesi sürüyor.

"Gece yatmaya evleri sağlam olan komşulara gidiyoruz"

Evinde çatlaklar oluşan köylülerden 41 yaşındaki Yusuf Göktepe, 2004'te yaşadıkları heyelanın ardından yolda kaymalar meydana geldiğini anlattı.

Yine son yağışların ardından kayma gerçekleşen yolun ayrıldığını belirten Göktepe, "Yolda ve evlerde de çatlaklar oluşmaya başladı. Aslında burada tehlike altındayız. Her geçen gün büyüyen bir kayma var. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." dedi.

Köy sakini 62 yaşındaki Talat Göktepe de heyelanlar nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu aktararak, "Korkuyoruz, gece uyku yok. Gece yatmaya evleri sağlam olan komşulara gidiyoruz, evde olduğumuz zaman da sabaha kadar uyumuyoruz. Sürekli gürül gürül sesler geliyor." diye konuştu.

Köy muhtarı Zafer Aydın, 2004'teki heyelanda 7 evin zarar gördüğünü hatırlatarak, "Şu anda yol ile 15 evde büyük çatlaklar meydana geldi. Vatandaş olarak biz de tedirgin olmaya başladık. Özellikle hafta sonu eriyen karların ardından yaşadığımız heyelanlarla daha da tedirgin olduk. Evlerinde oturulamaz durumda olanlar var. Durumumuz bu. Devletten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilikten bölgede yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

Bartın Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, merkez ilçe sınırlarındaki Aşağıdere köyünde yaşanan heyelanın ilk olarak 31 Mayıs 1998'de etüt edildiği ve 18 Haziran 1998 tarihli etüt raporuyla 4 konutun nakledilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Bir sonraki etüdün 21 Mayıs 2004'te yapıldığı ve 4 Haziran 2004 tarihli raporla daha önce nakil kararı alınan 4 konutu da kapsayacak şekilde 9 konutun nakline karar verildiği ve alanın "Afete Maruz Bölge" ilan edildiği bildirilen açıklamada, son olarak 16 Şubat 2024'te etüt yapıldığı, 19 Şubat 2024 tarihli raporla da "Afete Maruz Bölge" sınırları genişletilerek 10 konutun daha kapsama alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 14 vatandaşın hak sahibi olarak kabul edildiği, söz konusu vatandaşlara konut teslim edilmesi amacıyla Kozcağız beldesinde kamulaştırma kararı alınmasına karşın "Bedel Tespit ve Tescil Davası" sonucu belirlenen bedelin çok yüksek çıkması nedeniyle kamulaştırmadan vazgeçildiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Hak sahiplerine konutlarının teslimi sonrası afete maruz konutlarının yıkılacağı belirtilerek, Bartın merkezde yapımı devam eden Dallıca TOKİ projesinden konut verilmesi için talep toplanmış ancak sadece konutu halihazırda yıkık durumda olan 1 hak sahibi başvuruda bulunmuştur. 2019 yılında ise hazır konut kredisi imkanı sunulmasına karşın afete maruz konutlarının yıkım şartını kabul etmeyen hak sahipleri başvuruda bulunmamıştır. Söz konusu alanda özellikle kar yağışları sonrası zeminde hareketlenme olabilmekte, bu nedenle belirli zamanlarda kontrol etüdü çalışması yapılmaktadır. Konutlarda bulunan hasarlar yıllar boyu yavaş şekilde gelişen hasarlardır. Son inceleme 12.01.2026 tarihinde müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılmıştır. Köyde 13 hak sahibine yapılması gereken afet konutları ile ilgili yer seçimi çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
