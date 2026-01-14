Haberler

Bartın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Güncelleme:
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde hafriyat dökümü yapan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Olayda sürücü Fahrettin Tombul hayatını kaybetti.

Bartın'da hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı şantiye sahasında Fahrettin Tombul (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, hafriyat dökümü sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
