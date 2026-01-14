Haberler

Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü

Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü
Güncelleme:
Bartın'da, taş ocağı sahasında hafriyat dökümü yapan kamyon devrildi. Şoför Fahrettin Tombul (63) hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da, taş ocağı sahasında hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Tombul (63) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında meydana geldi. Fahrettin Tombul'un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan Fahrettin Tombul, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

