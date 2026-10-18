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Bartın'da fırtına yaklaşık 10 evin çatısını uçurdu, yolda ağaçlar devrildi

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Bartın'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunda ağaçlar devrildi ve trafik bir süre aksadı. Kurucaşile'de bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu, ekipler 1 saatlik çalışmayla yoldaki ağaçları kaldırdı.

Bartın'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın- Kastamonu kara yolunun farklı noktalarında ağaçlar devrildi, trafik bir süre aksadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ağaçlar yoldan kaldırıldı.

Fırtına sebebiyle Kurucaşile ilçesinde bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, iş makineleriyle kanal açılarak giderildi.

Amasra ilçesinde de belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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