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Bartın'da Pat Pat Kazası: 8 Yaralı

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BARTIN (AA) Bartın'da fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.

BARTIN (AA) Bartın'da fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Özbaşı köyünde fındık işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı, tarladan dönüş yolunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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