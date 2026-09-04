Bartın'da Pat Pat Kazası: 8 Yaralı
BARTIN (AA) Bartın'da fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.
BARTIN (AA) Bartın'da fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Özbaşı köyünde fındık işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı, tarladan dönüş yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA