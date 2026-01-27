Haberler

Bartın'da bir kişi eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Güncelleme:
Bartın'ın Derbent köyünde tartıştığı eşini tüfekle öldüren Nihat Ç., aynı silahla intihar etti. Olay, iki kişinin de hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Derbent köyü Kula Mahallesi'nde Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Nihat Ç, eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 4 çocuk sahibi Nihat Ç. ve Rukiye Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

