Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrasında dere yatakları taştı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Bartın'da dere yatakları taştı ev ve iş yerleri su altında kaldı

Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

BARTIN - Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrasında dere yatakları taştı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Bartın'da sağanak yağışların ardından Arıt karayolu üzerinde yer alan Karaçay deresinin taşması sonucu Karadere Köprüsü ulaşıma kapandı. Park halindeki bir otomobil selle birlikte sürüklenerek köprü korkuluklarına çıktı.

Karaçay deresinin taşması sonucu ise dere yatağının çevresindeki işyeri ve konutlarda kalan vatandaşlar AFAD ile itfaiye personelleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan bir vatandaş 112 ekiplerince ilk tedavisinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki hayvanlarda itfaiye erlerince kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde de dere yatağının taşmasıyla birlikte konutların giriş katlarını su bastı. Göçgündemirci Köyünde de dere yatağının taşmasının ardından çok sayıda işyerini su bastı. İş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı.

Karadeniz Sahil Yolunun bazı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bartın'dan Amasra'ya ulaşım sağlayan Amasra Tünelinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Ekipler tünel giriş ve çıkışında önlem aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan Karaçay deresinin taşması sonucu 3 vatandaşın mahsur kaldığını ve ekiplerce kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybı olmadan arkadaşlarımızı kurtardık. Şimdi bölgeleri gezmeye başlıyoruz. Irmak bölgesine geçeceğiz. Suyun seviyesine bakmamız lazım. Hepimize çok geçmiş olsun." dedi.

Göçgündemirci köyünde iş yerini su basan bir vatandaşta yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olarak sürdüğünü ifade edip, "Dün akşamdan beri şiddetli olarak yağıyor. Taşkın sabah 10 gibi başladı. Dükkanlarımıza su girdi. Kapattık gidiyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Malzemelerimizi yüksek bir yere kaldırdık." Şeklinde konuştu.