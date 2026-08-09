İnkumu'nda Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Kurtardı, O Anlar Kamerada

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRENLERİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denize giren tatilciler, etkili olan rüzgar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda görevli cankurtaranlar, dalgaların arasında çırpınan tatilcileri kurtardı. Cankurtaranların hafta sonu tatili için geldikleri İnkumu'nda boğulmaktan son anda kurtarıldıkları anları ise sahilde bulunanlar cep telefonları ile görüntüledi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı