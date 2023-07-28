Bartın'ın Pilavkum plajında denize giren genç dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine kaybolan gencin bulunması için denizde ve karada arama çalışması başlatıldı.

Bartın'da denizde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı

BARTIN - Bartın'ın Pilavkum plajında denize giren genç dalgaların arasında gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine kaybolan gencin bulunması için denizde ve karada arama çalışması başlatıldı.

Bartın'ın taşıt ulaşımı olmayan plajlarından Pilavkum sahilinde arkadaşıyla birlikte denize giren 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın isimli genç dalgaların arasında gözden kayboldu. Çapkın'ın gözden kaybolması üzerine birlikte denize girdiği arkadaşı 112'yi arayarak yardım istedi.

Bölgede, Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botla denizden yapılan aramalara Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ekiplerince de karadan destek veriliyor.

Kaybolan gencin yüzdüğü plaja ulaşım yok

20 yaşındaki Çapkın'ın denizde yüzerken dalgaların arasında kaybolduğu Pilavkum plajına karadan taşıtla ulaşım yok. Çapkın ve arkadaşının denize orman içinden geçen sarp araziden ulaştıkları tahmin ediliyor.

Bartın'da denize girmek yasak

Olumsuz hava koşulları, rüzgar ve dalga nedeniyle Bartın'daki plajlarda denize girmek 26 Ağustos 2023 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar yasaklandı. Yasağın devam ettiği Bartın plajlarında Jandarma ve Cankurtaran ekiplerince vatandaşlara denize girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.