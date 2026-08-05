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Bartın'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

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Ankara'dan tatil için Bartın İnkum sahiline gelen 17 yaşındaki Batın G., denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından baygın bulunup hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle tatil için Ankara'dan geldiği İnkum sahilinde denize giren Batın G. (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

Bartın Belediyesi cankurtaran ekiplerince baygın halde bulanan Batın G, kıyıya çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batın G, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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