Bartın'da Bozayı ve Yavruları Yolcu Olarak Görüntülendi
Bartın'da Gökçekıran köyü yakınlarında bir sürücü, ormandan inen bozayı ve iki yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar, yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koştu ve ardından ormana kaçtı.
BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve 2 yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gökçekıran köyünde yola inen bozayı ve 2 yavrusu, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel