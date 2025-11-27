Bartın'da Bozayı ve Yavruları Yolcu Olarak Görüntülendi

BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve 2 yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gökçekıran köyünde yola inen bozayı ve 2 yavrusu, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.