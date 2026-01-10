Haberler

Bartın'da husumetlisini av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Bartın'da husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma, av tüfeğiyle yaralama olayıyla sonuçlandı. Y.T. isimli şahsın H.Ö.'yü vurduğu ve ağır yaraladığı bildirildi.

BARTIN'da Y.T.'nin (53) av tüfeğiyle yüzünden vurduğu husumetlisi H.Ö. (72), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arıönü köyü Mugada sahilinde meydana geldi. Daha önce husumetli olduğu öğrenilen H.Ö. ve Y.T., kahvehane önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.T. yanında bulunan av tüfeği ile H.Ö.'ye ateş etti. Yüzüne saçmalar isabet eden H.Ö., ağır yaralandı. H.Ö., kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.T.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
