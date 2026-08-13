Bartın'da 3 gün denize giriş yasağı

Bartın'da elverişsiz hava şartları nedeniyle 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiğinden, denizlerde oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle vatandaşların emniyetinin sağlanması ve boğulma olaylarının önüne geçilmesi maksadıyla belirlenen plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, "Yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü Plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA