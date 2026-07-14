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Bartın'da üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılanması sürdü

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Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Bartın'da otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya sanık F.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun yakınları ile sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık F.T, önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, 23 Ekim 2025'te kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarpmıştı.

Tatlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralanmıştı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü F.T. tutuklanmıştı.

???????Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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