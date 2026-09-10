Bartın'da '60+ Tazelenme Üniversitesi' programına 22 kişi başvurdu

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 60 yaş ve üzerindeki bireyleri yeniden üniversite sıralarıyla buluşturmak amacıyla başlattığı "60+ Tazelenme Üniversitesi" programına 30 kişilik kontenjan için 22 başvuru yapıldı.

Kent nüfusunun yaklaşık yüzde 28'ini emeklilerin oluşturduğu kentte hayata geçirilen programla, ileri yaştaki bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine dahil edilmesi, sosyal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi ve sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

BARÜ tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında başlatılan programda katılımcılar, sınav ve diploma kaygısı olmadan 2 yıl boyunca üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından yararlanacak.

İlk etapta 30 kişilik kontenjan belirlenen programa şu ana kadar 22 kişi başvurdu.

Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre, doğadan spora kadar farklı alanlarda eğitimlerin verileceği programda, katılımcıların hem yeni bilgiler edinmesi hem de yaşam deneyimlerini gençlerle paylaşması hedefleniyor.

"Emeklilerimizin bilgi ve deneyimlerini üniversiteyle buluşturmak istiyoruz"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AA muhabirine, programın Bartın'ın demografik yapısı dikkate alındığında önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini, projenin üniversiteyle kent arasındaki bağı güçlendirmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Bartın kent nüfusunun yüzde 28'inin emeklilerden oluştuğunu belirten??????? Akkaya, üniversitelerin yalnızca gençlere yönelik eğitim veren kurumlar olmadığını, toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Akkaya, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin üniversite ortamına dahil edilmesinin hem onların sosyal yaşamına hem de genç kuşakların gelişimine katkı sağlayacağını anlattı.

Program kapsamında farklı alanlarda eğitimlerin yanı sıra kuşaklar arası etkileşimi artıracak çalışmaların da yapılacağını aktaran Akkaya, katılımcıların yıllar içinde edindikleri bilgi ve tecrübeleri gençlerle paylaşmalarını önemsediklerini dile getirdi.

Akkaya, yaşam boyu öğrenme anlayışının yalnızca belirli yaş grubuyla sınırlandırılamayacağını, 60 yaş üzerindeki vatandaşların üniversite çatısı altında yeni bilgiler edinmelerini ve sosyalleşmelerini istediklerine değinerek, "Yaşam boyu öğrenme, 7'den 70'e herkesin bir şeyler öğrenebileceği bir dünya. 60 yaş ve üzerindeki insanlarımızı üniversitemize çekmek, tecrübelerini gençlerimize aktarmalarını ve paylaşmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA