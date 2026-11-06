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Bartın'da 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders 40 katılımcıyla yapıldı

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Bartın'da 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders 40 katılımcıyla yapıldı
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Bartın Üniversitesinde hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders 40 katılımcıyla yapıldı. 60 yaş üstü bireyler, 2 yıl sürecek programla üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından yararlanarak yeni bilgiler edinme ve çevrelerini genişletme fırsatı bulacak.

Bartın'da uygulanan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hayata geçirilen, 60 yaş üzerindeki bireyleri akademik ve sosyal yaşamla buluşturmanın amaçlandığı projeye katılanlardan bazıları derslere torunlarıyla, bazıları ise çocuklarıyla gelerek kuşaklar arası öğrenmenin örneğini sergiledi.

BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde, 40 katılımcıyla ilk ders yapıldı.

2 yıl sürecek eğitim programına katılan 60 yaş üzerindeki bireyler, üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından yararlanarak farklı alanlarda bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre, doğadan spora geniş yelpazede düzenlenecek eğitim ve etkinliklerle katılımcıların aktif yaşlanma süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Üniversite ortamında yeni öğrenme deneyimi yaşayan katılımcılar, yalnızca yeni bilgiler edinmekle kalmayıp sosyal çevrelerini genişletme ve farklı kuşaklarla bir araya gelme imkanı buluyor.

Proje kapsamında gençlerle ileri yaştaki bireyler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesi ve Bartın'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin eğitim sürecine dahil edilmesi de amaçlanıyor.

"Hayat boyu öğrenme anlayışının önemli bir parçası"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin yaşam boyu öğrenme anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Akkaya, "Tazelenme Üniversitesi, özellikle 60 yaş ve üzeri olan yurttaşlarımızı üniversitemizde ağırlamak, onlara burada öğrenme ortamları sunma ve üniversitenin imkanlarından yararlandırma, hayat boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme anlamlarını taşıyan bir yapı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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