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Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Bartın'ın Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı betonarme evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da 2 katlı betonarme evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde Ali Mekeç'e ait 2 katlı evin mutfağında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Mekeç, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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