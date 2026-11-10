Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı betonarme evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
BARTIN'da 2 katlı betonarme evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde Ali Mekeç'e ait 2 katlı evin mutfağında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Mekeç, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,