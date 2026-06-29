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Bartın'da 140 yıllık ahşap ev yandı

Bartın'da 140 yıllık ahşap ev yandı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 140 yıllık 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 140 yıllık 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyünde, Ahmet ve Mustafa Ünal kardeşlere ait 140 yıllık, 2 katlı ahşap evde dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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