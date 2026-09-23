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Bartın-Cide yolunda hortum çıktı, cep telefonuyla görüntülendi

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Bartın-Cide yolunda hortum çıktı, cep telefonuyla görüntülendi
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Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Bartın-Cide yolunun Çandır köyü mevkisinde hortum çıktı. Denizden karaya çıkan hortum kara yolunda ilerledikten sonra kayboldu; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BARTIN-CİDE YOLUNDA HORTUM

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Bartın-Cide yolunun Çandır köyü mevkisinde hortum çıktı. Denizden karaya çıkan hortum kara yolunda ilerledi. Hortum, bir süre sonra kayboldu. Hortum anı cep telefonuyla görüntülendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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