Bartın-Cide yolunda hortum çıktı, cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BARTIN-CİDE YOLUNDA HORTUM

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Bartın-Cide yolunun Çandır köyü mevkisinde hortum çıktı. Denizden karaya çıkan hortum kara yolunda ilerledi. Hortum, bir süre sonra kayboldu. Hortum anı cep telefonuyla görüntülendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı