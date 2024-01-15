Bartın Belediyesi Yollardaki Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıyor
Bartın Belediyesi, yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak müdahale ediyor. Belediye Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 ayrı ekip buzlanmalara karşı tuzlama yapıyor. Başkan Fırıncıoğlu, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürüttüklerini belirterek, ekiplerin ana arterlerde, şehrin yüksek kesimlerinde ve hastane yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.
Bartın Belediyesince yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasıyla müdahale ediliyor.
Belediye Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında buzlanmalara karşı kurulan 4 ayrı ekiple tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanmayı önlemek amacıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.
Ekiplerle ana arterlerde, şehrin yüksek kesimlerinde ve hastane yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Fırıncıoğlu, "Olumsuz durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Bu çalışmalarımızda görev alan personelimize çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.