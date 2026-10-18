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Bartın Arıt'ta 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, Arıt Deresi taştı

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Bartın Arıt'ta 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, Arıt Deresi taştı
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Bartın'ın Arıt bölgesinde 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü ve Arıt Deresi'nin debisi yükseldi. Çöme Boğazı'nda köpüklenme ve kahverengi renk oluşurken dere, Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçerek taştı; tarım arazileri su altında kaldı.

ARIT DERESİ'NİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıkta Arıt bölgesinde, 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular, derenin debisini yükseltti. Bölgede su yüzeyinde köpüklenme oluşurken, derenin rengi de kahverengi oldu.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Arıt Deresi'nin devam ettiği bölgede Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçen dere de taşarak tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şiddetli yağışın devam ettiği Arıt havzasında, özellikle dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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