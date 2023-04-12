Barselona'daki Picasso Müzesi, Sanatçıyı Ölümünün 50. Yılında Anıyor

İspanya'nın Barselona kentindeki Picasso Müzesi, İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun ölümünün 50. yılı ve müzenin kuruluşunun 60. yılı nedeniyle 2023 yılında çifte yıldönümü etkinlikleri düzenliyor.

SES 1 (İspanyolca): EMMANUEL GUİGON, Barselona'daki Picasso Müzesi Müdürü:

"Picasso, Endülüs, Malaga'da büyüdü ve gençliğini Galiçya'daki A Coruna'da geçirdi. Fakat asıl yaşadığı ve eğitim aldığı yer Barselona'ydı. Picasso, Barselona için özel duygular besliyordu. Bu müze, Picasso'nun ömür boyu Barselona kentine olan bağlılığının kanıtıdır."

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olarak kabul edilen Picasso'nun eserleri, 80 yıl boyunca elinden çıkan 50,000'in üzerinde tablo, çizim, gravür, heykel ve seramikten oluşuyor.

SES 2 (İspanyolca): EMMANUEL GUİGON, Barselona'daki Picasso Müzesi Müdürü:

"Picasso, ölümüne kadar her aşamada yaratmak, resim, heykel ve gravür yapmak için yaşadı ve 20. yüzyılın ve belki de tarihin en tanınmış ressamı olmak için hayatı boyunca devrim niteliğinde eserler yaparak kendini yeniledi, bu da onu bugün bile güncel kılıyor.

Picasso hakkında sergiler ve iletişim açısından, ayrıca uluslararası düzeyde söylenecek çok şey var ve bu yıl 20. yüzyıl için çok önemli olan sanatçının çalışmalarına özel olarak göz atabiliriz."

Bu büyük sanatçıyı anmak için İspanyol ve Fransız hükümetleri, İspanya, Fransa ve ABD'de düzenlenecek yaklaşık 50 sergi ve etkinlikten oluşan 1973-2023 Picasso Anması etkinliğini başlattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barcelona'dan bildiriyor.(XHTV)