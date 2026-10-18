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Barrot, belediye başkanına saldırı sonrası İsrail'den şiddeti durdurmasını istedi

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Barrot, belediye başkanına saldırı sonrası İsrail'den şiddeti durdurmasını istedi
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine acilen son vermesi çağrısında bulundu. Barrot, Fransız belediye başkanının Taybeh'te İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramasının ardından sorumluların adalete teslim edilmesini istedi.

PARİS, 18 Ekim (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine acilen son vermesi çağrısında bulundu.

Barrot, cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Aulnoye-Aymeries kasabası belediye başkanının Batı Şeria'da aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Barrot, "İsrail makamları bu kabul edilemez eylemlerin sorumlularını mutlaka yakalamalı ve adalete teslim etmelidir. İsrail, uluslararası hukuk uyarınca yükümlü olduğu üzere suç teşkil eden şiddete acilen son vermeli ve sivil halkın güvenliğini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, ordusu ve basını, İsrailli yerleşimcilerin cumartesi günü Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Taybeh kasabasında Avrupalı diplomatlara saldırdığını bildirdi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, söz konusu diplomatlar arasında Aulnoye-Aymeries Belediye Başkanı Bernard Baudoux da bulunuyordu. Baudoux, Aulnoye-Aymeries ile Taybeh arasında iyi niyet ve işbirliği anlaşması imzalamak üzere bölgeyi ziyaret ediyordu.

Kaynak: Xinhua
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