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Baro Başkanı Eren: Telefonlarda İnceleme Sürüyor

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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, şüphelilerin cep telefonlarında incelemenin sürdüğünü belirtti. Eren, tutuklanan Narin'in amcasının şüphelilere ifadelerinde saat konusunda yanlış söylemelerini telkin ettiğini söyledi.

BARO BAŞKANI EREN: TELEFONLARDA İNCELEME SÜRÜYOR

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, şüphelilerin tamamının cep telefonlarındaki incelemenin sürdüğünü belirterek, "Savcılıkta, hiçbir şekilde herhangi bir adli kontrol ve koruma tedbiri olmaksızın 10'u serbest bırakıldı, 3'üne adli kontrol istendi, 9'u da tutuklamaya sevk edildi. Dediğim gibi sevk edilen anne ve ağabeyi 'Öldürmeye iştirak', diğer sevk edilenler ise 'Suç ve suç delillerini gizleme' suçuyla sevk edildi. Şu aşamada neden öldürüldüğü ile ilgili yapabileceğim bir açıklama yok. Öldüren kişi tespit edilmiş olsaydı, öldürme sebebi de açığa çıkmış olurdu. Daha önceki 2 tutuklama, bugünkü 2 tutuklama, toplamda 4 kişi 'Öldürmeye iştirak' suçuyla, diğerleri de öldürme fiilinden kaynaklı, 'Suç ve suç delillerini gizlemek' suçuyla sevk edildi. Şu anda tam anlamıyla 'Şu sebepten dolayı öldürüldü veya katledildi' diye dosya içeriklerine göre bir sebep belirtemeyiz. Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların tamamının telefonlarında inceleme sürüyor. Bazı telefonların silinen bilgilerine erişme konusunda kriminal üzerine çalışmalar yapıyor. Elde edilen bazı veriler var, elde edilemeyen bazı veriler var. Bazıları söz konusu programların merkezlerinde, kamuoyunda da daha önce yansımıştı, kolluğa daha önceki yazışmalarında WhatsApp'ın veremeyeceği, daha önce paylaşılmıştı" dedi.

'AMCA SALİM, ŞÜPHELİLERE İFADELERİNDE SAATİ YANLIŞ SÖYLEMELERİNİ TELKİN ETMİŞ'

Avukat Eren, tutuklanan Narin'in amcası Salim'in şüphelilere ifadelerine farklı saat dilimini söylediğini belirterek, "Bugün ifadelere de yansıyan, saatin yanlış verilmesi ile ilgili Salim Güran'ın bu süreyi kendilerine bu şekilde verilmesi konusunda telkinlerinin olduğunu söylediler. Bu da bir şekilde yeniden, geriye dönük kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarından Narin'in oraya gömülmesine ilişkin araç ve şahıs o şekilde bulundu. ve o gece hakkında gözaltı kararı verilip, evinden alındı. Bu anlamda gizli tanık ya da itirafçı değil, suç isnadıyla alınan ve suçunu ikrar eden biri var" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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