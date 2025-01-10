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Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın 25'incisi gerçekleşti. Törende, gazetecilik mesleğinin zorluklarına vurgu yapılarak dereceye girenlere ödüller verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 25'incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkati çekti.

Mesleğin önemine vurgu yapan Tugay, "Gazetecilik savaş meydanlarında, çatışmalı alanlarda, kışın soğuğunda, yazın sıcağında, herkes uyurken, tatil yaparken geceyi gündüze bağlayarak, uzun çalışma saatlerine razı olarak, evden, aileden uzak kalarak, hak edilenden daha düşük ücretlerin alındığı zor bir meslek." dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de 25 yıldır süren bir yarışmayı yaşatmanın kolay olmadığını aktardı.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. "Haber Fotoğrafı" dalında birinci olan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan ödülünü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın'dan aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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