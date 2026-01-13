İhd: Barış Annelerinin Ankara'ya Doğru Başlattığı Yürüyüş, Meşru ve Haklı Bir İnsan Hakları Talebidir

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, "Kürtlerin ve diğer etnik grupların yoğunlukla yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgesinde, sivil halkın yaşamını doğrudan tehdit eden saldırılar sürmektedir. Rojava'da yaşanan bu hak ihlallerine karşı barışı, yaşamı ve çocukların geleceğini savunmak üzere yola çıkan Barış Annelerinin Ankara'ya doğru başlattığı yürüyüş, meşru ve haklı bir insan hakları talebidir" açıklamasını yaptı.

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen Barış Anneleri Meclisi'ne destek verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HTŞ'ye bağlı cihatçı grupların Kürtlerin ve diğer etnik grupların yoğunlukla yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgesine yönelik başlattığı saldırılarda, sivil halkın yaşamını doğrudan tehdit eden saldırılar sürmektedir. Rojava'da yaşanan bu hak ihlallerine karşı barışı, yaşamı ve çocukların geleceğini savunmak üzere yola çıkan Barış Annelerinin Ankara'ya doğru başlattığı yürüyüş, meşru ve haklı bir insan hakları talebidir. Annelerin sesi, savaş politikalarına karşı ortak vicdanın sesidir. İnsan Hakları Derneği olarak, sivillerin korunması ve yaşam hakkının güvence altına alınması çağrısını yükselten annelerin yanındayız. Bu çerçevede tüm kamuoyunu ve hak örgütlerini bu barış ve vicdan çağrısına destek veremeye, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya çağırıyoruz."