Barış Anneleri Öcalan'la Görüşme İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla "barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere" bugün CHP Genel Merkezi'ni ve AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Heyet, AK Parti Grubu'nu ziyaret etmesinin ardından Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi.

Barış Annesi Müzeyyen Bütün, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, siyasi parti ziyaretlerini değerlendirdi. Bütün'ün Kürtçe değerlendirmelerini Türkçe aktaran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak Barış Anneleri'ne eşlik ettiklerini kaydederek, "Bu süreçte kolaylaştırıcı olmaya, sözlerini taşıyabilecekleri zemini oluşturmaya çalıştık" dedi.

Müzeyyen annenin başvurdukları siyasi partilerden olumlu geri dönüş aldıklarını ve kendileriyle diyalog kurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiğini belirten Doğan, barış annelerinin binlerce anne adına burada olduklarını kaydetti.

Doğan, annelerin, hiçbir annenin ağlamaması ve sürecin başarıya ulaşması için taleplerini ilettiklerini ifade ederek, "Bu sürecin asıl muhataplarından Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Sayın Öcalan'ın da sürece katkılarının daha etkin hale gelebilmesi için gerekenlerin yapılmasını ifade ettiklerini söylediler. Umutlarının tazelendiğini, bu sürece dair de kararlılıklarının devam edeceğini ifade ettiler" diye konuştu. Doğan, ayrıca Barış annesi Müzeyyen'in, "Eşit, demokratik bir ülkede hep beraber yaşayabileceğimiz koşullar oluşsun" dediğini söyledi.

DOĞAN, AK PARTİ GRUBU İLE GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti ile Barış Anneleri heyetinin görüşmesinin nasıl geçtiğine ilişkin soruya yanıt veren Doğan, "Tüm görüşmelerin iyi geçtiğini, iyi karşılandıklarını ve bütün siyasi partilere ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini zaten Müzeyyen Anne de ifade etti. Biz de DEM Parti olarak teşekkür ederiz. Bu ağırlamadan, anneleri dinlemelerinden dolayı ve onların isteklerine, taleplerine dikkatlerini yönelttikleri için şu ana kadar görüştüğümüz tüm siyasi partilere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TALEPLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı heyeti arasında bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu şu anda gündemin konusu değil. Fakat annelerin Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Bahçeli'yle ve şu anda yaptıkları başvuruyla birlikte Sayın Öcalan'la görüşebilme talepleri var. Şu anda Adalet Bakanlığı'nın önünde olmamızın nedeni de annelerin İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşme yapabilmek için verdikleri başvuru dilekçesidir. Az önce AK Parti grubunda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediklerini ifade ettiler. Dün Milliyetçi Hareket Partisi grubunda da Sayın Bahçeli ile görüşme istekleri ifade ettiler."

Kaynak: ANKA