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Barış Anneleri, çerçeve yasada somut adım talebiyle AK Parti Grup Başkanı Güler'e gitti

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Barış Anneleri, çerçeve yasada somut adım talebiyle AK Parti Grup Başkanı Güler'e gitti Haber Videosunu İzle
Barış Anneleri, çerçeve yasada somut adım talebiyle AK Parti Grup Başkanı Güler'e gitti
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Barış Anneleri, çerçeve yasada somut adım talebiyle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM'de görüştü. Güler, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve dört Barış Annesi'nin ziyaret ettiğini, bazı talep ve beklentilerin iletildiğini söyledi.

(TBMM) - Barış Anneleri, "çerçeve yasa" kapsamında somut adımlar atılması talebiyle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM'de bir araya geldi.

"Çerçeve yasa kapsamında somut adımlar atılması" talebiyle Ankara'ya gelen Barış Anneleri, TBMM'de siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile birlikte TBMM'ye gelen Barış Anneleri, bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i de ziyaret etti. Güler, Barış Anneleri'ni "Rojbaş, hoş geldiniz" sözleriyle karşıladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Güler, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve farklı illerden gelen dört Barış Annesi'nin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, AK Parti milletvekilleri Kani Torun, Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Barış Anneleri'nin bazı talep ve beklentilerini kendilerine ilettiğini aktaran Güler, görüşmenin içeriğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Tabii, özel bazı beklentilerini, görüşlerini ilettiler. Kendi şeyimizle beraber paylaşırız daha sonra. Sürecin ilerlemesiyle, kanundan sonraki dönemle ilgili kendi görüşleri, beklentileri ve bundan sonra neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Kaynak: ANKA
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