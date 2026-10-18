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Bardella, sarı yeleklilerin şiddeti nedeniyle Fransa'nın aşağılandığını söyledi

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RN lideri Bardella, sarı yeleklilerin şiddeti nedeniyle Fransa'nın aşağılandığını ve ülkede düzen kalmadığını söyledi; Macron'dan özür dileyip gitmesini istedi. Gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, 600'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı; bir gösterici öldü.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella, sarı yeleklilerin dünkü gösterileri sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülkesinin aşağılandığını belirterek, "Bugün Fransa'da artık düzen kalmadı." dedi.

Bardella, başkent Paris'te basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerini değerlendirdi.

Dün akşam meydana gelen şiddet olayları nedeniyle Fransa'nın aşağılandığını belirten Bardella, söz konusu şiddet olaylarının kademeli olarak arttığını vurguladı.

Bardella, ülke siyasetindeki önceliğin kamu düzenini sağlamak olması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün Fransa'da artık düzen kalmadı." ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerine desteğini dile getiren Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "özür dileyip gitmesini" istediğini söyledi.

Bardella, "Bazı siyasi hareketler, iç savaş istiyor; bunu engellemek için elimden geleni yapacağım." diyerek, Fransız devletinin yalnızca kolluk kuvvetlerinin cesareti ve seferberliği sayesinde ayakta durduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelinde dünkü gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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