Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası Bursa'da Konser Verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, caz müziği repertuarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Müzikseverler, konsere büyük ilgi gösterdi ve performansa tempo tutarak eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde, caz müziğinin popüler eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Müzikseverler, seslendirilen eserlere zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak eşlik etti.
Konser sonunda orkestra uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel