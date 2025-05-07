Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası Bursa'da Konser Verdi

Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası Bursa'da Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, caz müziği repertuarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Müzikseverler, konsere büyük ilgi gösterdi ve performansa tempo tutarak eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, caz müziğinin popüler eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Müzikseverler, seslendirilen eserlere zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak eşlik etti.

Konser sonunda orkestra uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.