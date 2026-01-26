Eski ABD Başkanı Obama ve eşinden, Minnesota'da ICE ekiplerince vurulan Pretti hakkında açıklama Açıklaması

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Pretti olayını yürek burkan bir trajedi olarak nitelendirerek, ülkenin temel değerlerinin "giderek daha fazla saldırı altında" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Obama, Pretti'nin öldürülmesi olayı hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden eşi ile birlikte yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Obama çifti, "Alex Pretti'nin öldürülmesi yürek burkan bir trajedi. Aynı zamanda, parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için, ulus olarak temel değerlerimizin birçoğunun giderek daha fazla saldırı altında olduğuna dair bir uyarı niteliğinde olmalı." ifadelerini paylaştı.

Federal kolluk kuvvetleri ve göçmenlik görevlilerinin zor bir işi olduğunu ancak görevlerini yasal ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirmeleri için eyalet ve yerel yetkililerle işbirliği yapmaları gerektiğini belirten Obama çifti, Minnesota'da görülenin ise bunun tam tersi olduğuna işaret etti.

Açıklamada, ülke genelindeki Amerikalıların, maskeli ICE ekiplerinin ve diğer federal ajanların cezasız bir şekilde hareket etmesi, Amerikan şehirlerinin sakinlerini korkutmak, taciz etmek, kışkırtmak ve tehlikeye atmak için tasarlanmış gibi görünen taktikler uygulaması karşısında haklı olarak öfkelendiğine dikkat çekildi.

Obama çifti, Trump yönetimini Minneapolis'teki gerilimi "tırmandırmakla" suçlayarak, Alex Pretti ve Renee Good'un vurulmasıyla ilgili kamuoyuna "ciddi bir soruşturmaya dayanmayan ve video kanıtlarıyla doğrudan çelişen" açıklamalar sunmakla da eleştirdi.

Açıklamada, "Bunun durması gerekiyor. En son trajediden sonra, yönetim yetkililerinin yaklaşımlarını yeniden gözden geçireceklerini ve daha fazla kaosu önlemek ve meşru kolluk hedeflerine ulaşmak için Vali Tim Walz ve Belediye Başkanı Jacob Frey'in yanı sıra eyalet ve yerel polisle yapıcı bir şekilde çalışmanın yollarını bulmaya başlayacaklarını umuyorum." ifadelerine yer verildi.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.