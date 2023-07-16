Banyoya giren arkadaşlarını ölü buldular

DENİZLİ - Denizli'de 28 yaşındaki kişi, fenalaşarak yığıldı yerde hayatını kaybederken, tanık arkadaşların ifadesine başvuran ekipler uyuşturucu ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüsnü Tecim banyoya gittiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. O esnada beraber evde yaşadığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri Tecim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirirken, arkadaşları ise uyuşturucu aldıklarını söyledi. Ekiplerin detaylı çalışmalarının ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı, 3 arkadaş ifade için karakola götürüldü. Tecim'in ölüm nedeni ise otopsi ardından ortaya çıkacak.