Banksy'nin Eserleri Wellington'da Sergileniyor
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin 150'den fazla eseri, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen 'The Art of Banksy' sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 20 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
WELLİNGTON, 5 Aralık (Xinhua) -- İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen "The Art of Banksy" sergisinde ziyaretçilerle buluştu. Aralarında Banksy'nin baskıları ve yağlı boya tablolarının da bulunduğu 150'den fazla eser 20 Ocak 2025 tarihine kadar sergilenecek.