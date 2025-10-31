Banka Güvenlik Görevlisi Dolandırıcılığı Engelleyerek Ödüllendirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran banka güvenlik görevlisine plaket verildi.

Bir bankanın Kadirli şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nadir Tunç, şubeye gelen bir vatandaşın telefon yoluyla dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle vatandaş dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, bankaya gelerek duyarlılığından dolayı güvenlik görevlisi Tunç'a plaket verdi.