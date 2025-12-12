Çekmeköy'de kendini banka çalışanı olarak tanıttı; 'promosyon' vaadiyle 62 bin lira dolandırdı

ÇEKMEKÖY'de telefonla aradığı kişiye kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak 'promosyon verilecek' vaadiyle kandırıp, mağdurun 62 bin lira parasını kendi hesabına gönderen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de, Ö.E.(21), isimli şüphelinin, telefonla aradığı Ü.Z.(79)'u 'promosyon verilecek' vaadiyle kandırıp, Ü.Z.'nin hesabında bulunan 62 bin lirayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine hesabına banka promosyonunun yatmadığını gören, bunun üzerine hesabındaki paranın çekildiğini fark eden Ü.Z. polis ekiplerine ihbarda bulundu.

'PROMOSYON YATMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Olayın ardından polis ekiplerine başvuran Ü.Z. ifadesinde 'Promosyonun yatması için paraları söyledikleri hesaba göndermem gerektiğini söylediler. Ancak promosyon yatmayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

Öte yandan şüpheli Ö.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ö.E., adliyeye sevk edildi.