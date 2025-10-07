Banjul'da Türk Mutfağı Atölyesi Düzenlendi

Gambiya'nın başkenti Banjul'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde (YETKM), Türk kültürü ve mutfağının tanıtılması amacıyla "Türk Mutfağı Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

YETKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, eşi Özlem Oba ve YETKM Banjul Temsilcisi Talip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 4 Ekim'de "Türk Mutfağı Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, ülkede görev yapan yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atölyede Şef Onur Yılmaz tarafından 15 katılımcıya Hünkar beğendi yemeği ve ekmek yapımı üzerine uygulamalı eğitim verildi.

Etkinlikte Büyükelçi Oba, yemeklerin kültürel etkileşimdeki rolü ve Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yeri hakkında bilgi sundu.

Program kapsamında hazırlanan yemekler, misafirlere "2 Kıta Bir Sofra" temasıyla ikram edilirken ayrıca Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) tanıtan bir video gösterimi yapıldı.

Açıklamada, Nisan 2025 itibarıyla faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde ilk kez düzenlenen bu etkinliğin, Türkiye'nin Gambiya'daki tanıtımına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Programa katılan Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Senegal ve Küba büyükelçileri ile Fransa ve Fas maslahatgüzarlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü ve bağlı birimlerin temsilcileri, etkinliğin Türkiye'nin kültürel diplomasi faaliyetlerine sağladığı katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.