Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki tarihi Ferhadiye Camisi'nde ramazan ayı dolayısıyla geleneksel bir iftar programı gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteği ile onarılan caminin avlusunda yapıldı.
Cami avlusunda düzenlenen iftar programı kapsamında geleneksel yer sofraları kurulurken, yüzlerce kişi ramazanın bereketini bir arada yaşadı.
Sırp askerlerince 1993'te temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.
Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998'den bu yana "Camiler Günü" olarak anılıyor.