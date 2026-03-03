Haberler

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki tarihi Ferhadiye Camisi'nde ramazan ayı dolayısıyla geleneksel bir iftar programı gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteği ile onarılan caminin avlusunda yapıldı.

BANJA Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar programı düzenlendi.

Cami avlusunda düzenlenen iftar programı kapsamında geleneksel yer sofraları kurulurken, yüzlerce kişi ramazanın bereketini bir arada yaşadı.

Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi, geleneksel iftar programıyla her yıl Müslümanları aynı sofrada buluşturuyor.

Sırp askerlerince 1993'te temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.

Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998'den bu yana "Camiler Günü" olarak anılıyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı