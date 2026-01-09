Haberler

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı olmasına karşın "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlandı

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı olmasına karşın 'Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde anayasaya aykırı olarak 'Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlamaları devam etti. Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilen kutlamalarda geçit töreni düzenlendi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de destek mesajı paylaştı. Ancak Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi, kutlamaların suç teşkil ettiğini belirtti.

BANJA Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü" kutlamaları bu yıl da yapıldı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin 2016'da "anayasaya aykırı" ilan ettiği ancak Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan RS'de kutlanmaya devam edilen gün kapsamında, Banja Luka'da geçit töreni gerçekleştirildi.

RS'ye bağlı polis birliklerinden 2 bin 700 kişinin katıldığı geçit töreninde, askeri araçlar da sergilendi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de anayasaya aykırı RS Günü'ne ilişkin kutlama notu paylaştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ise RS'nin Anayasa Mahkemesi kararlarına yıllardır saygı duymadığına işaret ederek, kutlamaların aynı zamanda suç teşkil ettiğini belirtti.

Anayasaya aykırı "Sırp Cumhuriyeti Günü"

Bosnalı Sırplar, RS'nin kurulduğu 9 Ocak 1992 tarihini kutluyor ancak bu, aynı tarih Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı kabul edildiği için ülkede tepkiyle karşılanıyor.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan eski RS Başkanı Milorad Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve katılanların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın "RS Günü" olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bugünün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Bosnalı Sırplar, bu karara rağmen 9 Ocak'ta "RS Günü" kutlamalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor