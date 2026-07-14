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Bangladeş, idam mahkumu eski Başbakan Hasina'nın ülkeye dönerse tutuklanacağını duyurdu

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Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'dan dönmesi halinde tutuklanarak cezaevine gönderileceğini açıkladı. Hükümet, Hasina'nın iadesi için Hindistan'a başvurdu.

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'dan ülkeye dönmesi halinde tutuklanarak cezaevine gönderileceğini bildirdi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, basın mensuplarına konuşan Shama, Hasina'nın Hindistan'dan dönerek teslim olması durumunda mevcut yasalar çerçevesinde işlem yapılacağını kaydetti.

Shama, "Hindistan'da veya Bangladeş'te teslim olması fark etmiyor. Her halükarda Hasina ilk olarak tutuklanarak burada cezaevine gönderilecek." ifadesini kullandı.

Hükümetin, Hasina'nın iadesi için mevcut anlaşma kapsamında Hindistan'a başvuruda bulunduğunu hatırlatan Shama, Hasina'nın ülkeye dönüşünü sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerin sürdüğünün altını çizdi.

Haziran sonunda Hindistan'ın NDTV kanalına konuşan Hasina, hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" olarak nitelendirmiş ve 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine bu yıl içerisinde geri döneceğini belirtmişti.

Hasina idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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