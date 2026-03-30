Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon, teknolojinin dezenformasyona etkisini değerlendirdi Açıklaması

Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon, STRATCOM Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dezenformasyonun tehlikelerine ve dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Stratejik iletişimin güven kazanmadaki rolü ve doğru bilginin korunması gerektiğini vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/CAN EFESOY - Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon, güvenilirlik ve dijital okuryazarlığın önemine dikkati çekerek, " Teknoloji, dezenformasyonu daha hızlı, daha ucuz ve daha tehlikeli hale getirdi. Çatışma durumlarında, yanlış anlatılar şiddeti körükleyebilir ve güvensizliği derinleştirebilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Swapon, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Swapon, STRATCOM'a ilk kez katıldığını ve atmosferi çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Gerçekten de güncel ve küresel ölçekte önemli. Stratejik iletişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde politika yapıcıları, medya liderlerini ve iletişim uzmanlarını bir araya getiriyor." dedi.

"Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" panelindeki konuşmasında stratejik iletişimin halkın güvenini kazanmakla ilgili olduğunu söylediğini aktaran Swapon, dezenformasyonun medya haricinde yönetişim, güvenlik ve sosyal istikrarla bağlantısına dikkati çekti."

Swapon, güçlü kurumlar, güvenilirlik ve dijital okuryazarlığın önemine işaret ederek, "Teknoloji, dezenformasyonu daha hızlı, daha ucuz ve daha tehlikeli hale getirdi. Çatışma durumlarında, yanlış anlatılar şiddeti körükleyebilir ve güvensizliği derinleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon sorununun hükümetler, medya platformları ve yurttaşlar için engeller taşıdığını dile getiren Swapon, ifade özgürlüğü ve hakikatin eşzamanlı olarak korunması gerektiğinin altını çizdi.

Swapon, yanlış bilginin yayılmasını önleyecek izleme ve yanıt mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, medya, teyit mekanizmaları ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda işbirliği yapmasını önerdi.

Bangladeş'in dezenformasyonla mücadelede kendisini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte Türkiye gibi ülkelere odaklandığını belirten Swapon, şunları kaydetti:

"Türkiye, stratejik iletişimi ciddi bir devlet kapasite meselesi olarak ele almıştır. İletişimi diplomasi, kriz yönetimi ve ulusal dirençle ilişkilendirmiştir. STRATCOM'un kendisi de bu konuda uluslararası bir platform oluşturmada Türk liderliğini göstermektedir."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor

Rejim değişikliği falan hikaye, ABD fotoğraftakinin peşinde
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım
Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Küme düşmeler olabilir