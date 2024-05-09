Bangladeş'te Yak-130 Tipi Uçak Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

Bangladeş'in Chittagong kentinde Hava Kuvvetlerine ait Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hava Kuvvetlerine ait Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağı, teknik bir arıza sebebiyle havada alev almasının ardından Chittagong şehrine bağlı Patenga'da denize düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilottan 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, diğer pilotun tedavisi sürüyor.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitimi için kullanılıyor. 1991'de geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 25 Nisan 1996'da yapmıştı.

Bangladeş, 2015'te söz konusu uçaklardan 16 adet sipariş etmiş ve kullanmaya başlamıştı.