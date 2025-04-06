Bangladeş'te Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Gösterileri
Bangladeş'teki üniversite öğrencileri, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için kampüslerinde gösteri düzenleyerek Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Öğrenciler, derslere katılmayı reddederek 'akademik boykot' çağrısında bulundu.
Bangladeş'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkıyla dayanışma için kampüslerinde gösteri düzenliyor.
Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş'teki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için harekete geçti.
Bangladeş'in önde gelen üniversitelerindeki öğrenciler tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, derslere ve akademik faaliyetlere katılmama kararı alındı.
Yarın üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerinin süreceğini duyuran öğrenciler, Gazze için "akademik boykot" çağrısı yaptı.
Dakka Üniversitesi, öğrencilere destek amacıyla yarınki sınavların ve derslerin askıya alındığını açıkladı.
Gazze'deki soykırımın "siyaset ötesi" bir konu olduğunu belirten öğrenciler, hükümeti İsrail'e mali boykot uygulamaya çağırdı.