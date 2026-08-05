Bangladeş'te Temmuz Ayaklanması Anma Müzesi Açıldı

Bangladeş'te Temmuz 2024'deki protestolar sırasında hayatını kaybedenleri anmak ve ayaklanmanın tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan "Temmuz Ayaklanması Anma Müzesi (July Mass Uprising Memorial Museum)" hizmete açıldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, başkent Dakka'daki Sher-e-Bangla Nagar bölgesinde bulunan ve eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in eski resmi konutunda kurulan müzenin açılışını yaptı.

Açılış töreninde, protestoların kronolojisini, farklı kesimlerden insanların protestolara katılımını ve ayaklanmanın başarıya ulaşma sürecini anlatan belgesel gösterildi.

Törene, 12 Şubat 2026'da düzenlenen seçimlerde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelene kadar 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlayan Nobel ödüllü Muhammed Yunus dahil pek çok siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Bangladeş'te Temmuz 2024'deki protestolar sırasında hayatını kaybedenleri anmak ve ayaklanmanın tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan müzede söz konusu protestolara ilişkin fotoğraflar, önemli siyasi ve tarihi belgeler ile şehitler ve protestocularla ilgili hatıra eşyaları yer alıyor.

Yarından itibaren halka açılacak müzede, ziyaretçiler ile araştırmacıların protestoları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için rehber eşliğinde turlar düzenlenecek.

Hasina idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmış, ayrıca yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Eski Başbakan Hasina, hakkındaki idam kararına rağmen ülkesine döneceğini belirtmişti.

Kaynak: AA