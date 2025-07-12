Bangladeş'te Muson Yağışları Sel Felaketine Yol Açtı

FENİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in Feni bölgesindeki bir yolda sel sularının içinden güçlükle ilerleyen insanlar, 11 Temmuz 2025.

Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte devam eden şiddetli yağışlar, Feni'nin bazı bölgelerinde sele neden oldu. (Fotoğraf: Xinhua)