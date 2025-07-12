Bangladeş'te Muson Yağışları Sel Felaketine Yol Açtı

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Bangladeş'in Feni bölgesinde, 11 Temmuz 2025 günü, muson mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine sebep oldu. Yolda güçlükle ilerleyen insanlar, sel sularının zorluklarıyla karşı karşıya kaldı.

FENİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in Feni bölgesindeki bir yolda sel sularının içinden güçlükle ilerleyen insanlar, 11 Temmuz 2025.

Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte devam eden şiddetli yağışlar, Feni'nin bazı bölgelerinde sele neden oldu. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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