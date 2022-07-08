Bangladeş'te Kurban Bayramı öncesi tren garlarında yoğunluk yaşanıyor - Haberler

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Bangladeş'te Kurban Bayramı öncesi tren garlarında yoğunluk yaşanıyor

AA - Mohammad Shajahan - Güncel
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Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gitmek ve bayramı aileleriyle geçirmek isteyen Bangladeşliler, Bangladeş'in Çitagong kentindeki tren garında aşırı yoğunluğa sebep oluyor.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gitmek ve bayramı aileleriyle geçirmek isteyen Bangladeşliler, Bangladeş'in Çitagong kentindeki tren garında aşırı yoğunluğa sebep oluyor.

AA / Mohammad Shajahan - Güncel

Kurban Bayramı Bangladeş Güncel Haberler

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