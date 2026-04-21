Bangladeş, Kızamık-kızamıkçığa Karşı Acil Aşı Kampanyası Başlattı

DAKKA, 21 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, son dönemde artan kızamık vakalarıyla mücadele kapsamında ülke genelinde kızamık-kızamıkçık aşısı için acil bir kampanya başlattı. Pazartesi günü başlayan kampanya kapsamında yaklaşık 18 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Sardar Shakhawat Hossain Bokul, başkent Dakka'daki geçici bir aşılama merkezini ziyaret ederek kampanyanın açılışını gerçekleştirdi.

Genişletilmiş Aşı Programı'nda görevli hükümet yetkilileri, kampanya çerçevesinde yaşları 6 ay ile 5 yaş arasında değişen çocukların aşılanacağını belirtti.

Yetkililere göre, kampanyanın ilk gününde 1,1 milyondan fazla çocuğun aşılanması bekleniyor.

Kampanyanın, hastalığın yayılmasını hızla kontrol altına almak ve risk altındaki çocukları korumak amacıyla uzman tavsiyeleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içerisinde kızamık şüphesiyle 2 can kaybının daha yaşanmasıyla, toplam ölü sayısı 183'e yükseldi.

