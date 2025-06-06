Bangladeş'te Genel Seçimler Nisan 2026'da Yapılacak

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, genel seçimlerin gelecek yıl nisan ayının ilk yarısında yapılmasının planlandığını duyurdu.

The Times of India gazetesinin haberine göre Bangladeş, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ayaklanmalar dolayısıyla 5 Ağustos 2024'te istifa ederek Hindistan'a gitmesinin üzerine yapılması planlanan ilk genel seçimler için Nisan 2026'da sandık başına gidiyor.

Ulusa seslendiği konuşmasında, "Nisan 2026'nın ilk yarısında herhangi bir günde seçimlerin yapılacağını" duyuran Yunus, "ülke tarihindeki en özgür, adil, rekabetçi ve güvenilir seçimi" yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Yunus ayrıca, seçimlere azami katılım sağlanması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.