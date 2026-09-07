Bangladeş'te eski Başbakan Hasina'ya idam kararına itiraz için ek süre tanınmayacak

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'e idam kararına itiraz için ek süre tanınmayacak.

The Daily Observer gazetesinin haberine göre Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Aminul Islam, gazetecilere açıklamada bulundu.

Islam, Şeyh Hasina dahil ölüm cezasına çarptırılan mahkumların "zorunlu 30 günlük süre içinde itirazda bulunmadıkları" gerekçesiyle temyiz fırsatlarını kaybettiklerini bildirdi.

Yasal zaman çerçevesine göre hareket edildiğini vurgulayan Islam, mahkumlara "ek itiraz şansının tanınmayacağını" kaydetti.

Islam, "Şeyh Hasina dahil mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılanlar, kararın verilmesinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedilerse, artık itiraz etme fırsatları olmayacak. Şimdi geriye kalan, kararın infazıdır." ifadelerini kullandı.

Dakka hükümetinin sürece olası müdahalesine değinen Islam, "hükümetin herhangi bir cezayı askıya alma veya iptal etme konusunda mutlak ve doğal bir yetkisi var." dedi.

Hasina idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Geçen yabancı basına konuşan eski Başbakan Hasina, "Bangladeş'e döneceğim, mahkeme önüne çıkacağım. Beni hapsetmek isteyebilirler, beni asmak bile isteyebilirler. Bu riskleri biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA